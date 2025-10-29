Costa visita en Ibiza los primeros cursos de vida digital 'Grans Actius'

IBIZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha visitado este miércoles los primeros cursos de vida digital que el programa 'Grans Actius', impulsado por el Govern, ha organizado en Ibiza.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, Costa ha saludado a los alumnos de dos de los tres cursos desarrollados en el municipio de Santa Eulària des Riu, que han participado en una clase de 'networking' en la que han compartido sus experiencias e impresiones sobre el curso, han debatido sobre el uso de las nuevas tecnologías y han expuesto tanto las dificultades que encuentran en su día a día como los aprendizajes adquiridos durante estas primeras semanas de formación.

Estos cursos, impulsados por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital con 4,86 millones de euros de los fondos europeos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y gestionados por la Fundación Universidad-Empresa de la UIB, comenzaron a finales de noviembre de 2024 y concluirán en junio de 2026.

Entre sus objetivos específicos destacan comprender qué es la identidad digital y su relevancia para las personas mayores, promover la confianza y la motivación necesarias para participar en entornos digitales de forma segura y consciente y aprender a gestionar y proteger la identidad digital en línea.

"Este Govern tenía, desde el inicio de esta legislatura, una prioridad muy clara: dedicar una parte esencial de su trabajo a formar y acompañar a aquellas personas que, por razones generacionales, pueden verse afectadas por la llamada brecha digital", ha destacado el vicepresidente del Govern.

El Curso Vida Digital se ha concebido con un enfoque multinivel, pensado para adaptarse a los distintos grados de conocimiento y estilos de aprendizaje de las personas participantes. Para su desarrollo, se ha contado con la colaboración de un equipo docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB), responsable de elaborar los materiales formativos.

El programa tiene como finalidad impulsar el uso responsable y útil de la tecnología, ampliar los conocimientos digitales, reforzar la confianza de los usuarios, facilitar el acceso a servicios y recursos en línea y mejorar la seguridad en el entorno digital. Entre los contenidos se incluyen temas como el uso del correo electrónico, las principales funcionalidades de Internet, las claves para prevenir fraudes mediante la ciberseguridad o una primera aproximación al ámbito de la inteligencia artificial.

La directora del programa 'Grans Actius', Layla Serra, ha destacado el gran éxito de la iniciativa "que llegará a todas las Islas porque después de empezar el año pasado en Mallorca y Menorca, empieza ahora en Ibiza y ya se están organizando los grupos para Formentera".