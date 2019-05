Crida per Palma se presenta a Cort con el objetivo de "combatir a la derecha y la izquierda sinvergüenza"

CRIDA PER PALMA

La formación municipal Crida per Palma ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral en el Estudi General Lul·lià, donde se ha presentado como "una garantía para combatir a la derecha y a la izquierda sinvergüenza".

Según ha informado la formación en un comunicado, en el acto han participado los candidatos Manel Domènech y Laura Dorado; Marina Llobera, concejala y cabeza de lista Alternativa per Pollença, y Natalia Sánchez, diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña.

Durante el acto, Laura Dorado, número 2 de la formación, explicó que "llevamos toda la vida asistiendo a la venta organizada de la ciudad, planificada por las élites financieras, ejecutada por el PP, y consentida y perpetuada por la pasividad de una izquierda inútil que no ha sabido dar una alternativa", un hecho ante el cual, indicó, sólo hay una salida que pasa por "hacer un giro de 180º y avanzar hacia el decrecimiento turístico".

Dorado también expresó que "es la hora de poner la vida en el centro, construir desde la base una ciudad feminista amplia, abierta, amable y combativa".

Manel Domènech, cabeza de lista de la formación municipalista, comenzó su intervención explicando que no son políticos profesionales, "somos gente corriente que queremos hacer política".

El candidato ha hecho referencia al programa electoral que ha elaborado la candidatura municipalista y que pronto pondrán a disposición de toda la ciudadanía, poniendo especial relevancia en la apuesta decidida por las políticas públicas "decididas y valientes", destacando la apuesta por el transporte público en detrimento del vehículo privado, el objetivo de "privatizaciones 0", la implantación de un salario mínimo o la derogación de la actual ordenanza de terrazas.

Finalmente, Llobera afirmó que "hacen falta opciones que cuestionen el actual modelo socioeconómico, no se puede gobernar por todos, hay que gobernar para la mayoría". "Parece que el trifachito no suma, pero que gobierne el PSOE no es garantía de nada. La única rendija para tumbar el régimen es desde abajo, desde barrios y ciudades".