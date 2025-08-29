Criminalidad en Baleares: bajan las violaciones pero suben los robos con violencia y los intentos de asesinato

Archivo - Un agente de Policía durante un operativo antidroga. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado entre enero y junio un incremento de la criminalidad del 1,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, aunque con un descenso de las agresiones sexuales con penetración del 14,7%.

Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al segundo trimestre del año del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, en los tres primeros meses del año se han registrado 37.543 delitos, un 1,1% más que en el mismo periodo del año pasado. Suben los delitos convencionales un 0,8% (30.717) y también la cibercriminalidad, que lo hace un 2,1% (6.826 delitos).

Dentro de los convencionales, los datos del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska apuntan a un descenso de las agresiones sexuales con penetración del 14,7% (58) y de un 5,7% en el caso del resto de delitos sexuales (330).

También bajan un 66% los homicidios dolosos y asesinatos consumados (1), aunque en grado de tentativa aumentan hasta un 107% (27).

Por su parte, bajan un 15,1 los robos de vehículos (650) y un 6,3% el tráfico de drogas (345), aunque suben los robos con violencia e intimidación un 6,2% (653) y los hurtos un 6,4% (10.854).

Bajan mientras tanto un 7,1% los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (1.178).

Por islas, en Formentera sube la criminalidad un 9,9% (300 delitos) destacando los 33 hurtos o los 22 robos con fuerza en domicilios y establecimientos. Destaca también el incremento de las estafas informáticas (30).

Ibiza, por su parte, anota un aumento de la criminalidad del 5% hasta los 5.603 delitos. Destacan los descensos del 58% en las violaciones (5) y del 18% en los robos con fuerza en domicilio (117). Los delitos por tráfico de drogas en Ibiza crecen un 25% (140).

En Mallorca, la criminalidad se mantiene en términos generales y sube un 0,5% hasta 29.731 delitos. En el segundo trimestre bajan un 7,8% las violaciones (47), un 19% los robos de vehículos (469) y un 17,8% los delitos relacionados con el tráfico de drogas (189). Suben, sin embargo, hasta un 110% los homicidios y asesinatos en grado de tentativa (21).

En Menorca, se ha anotado un descenso de la criminalidad del 2,7% (1.909 delitos). Destacan descensos del 40% en tráfico de drogas (13), aunque aumentan un 20% las violaciones (6).

En el caso de Palma, los datos del Ministerio arrojan un leve descenso del 0,7% en la criminalidad hasta los 16.870 delitos. La criminalidad convencional baja un 0,8% (14.076) y la ciberdelincuencia lo hace un 0,2% (2.794).

En los tres primeros meses del año se registraron en la capital balear 13 intentos de asesinato u homicidio (+85,7%), 22 violaciones (-21,4%), 146 robos con fuerza en domicilios (-11%) y 6.367 hurtos (+3,5%).