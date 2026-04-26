Cristóbal Marqués, elegido nuevo presidente del PP de Menorca

Archivo - El senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, en rueda de prensa. - PP - Archivo

MENORCA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador Cristóbal Marqués ha sido elegido como nuevo presidente del PP de Menorca en el XIII Congreso Insular celebrado la mañana de este domingo.

La cita ha tenido lugar en el Club Marítimo de Maó y ha contado con la presencia de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y la presidenta de los 'populares' de Baleares, Marga Prohens.

Los afiliados y cargos han respaldado de forma unánime la candidatura de Marqués, la única que se ha presentado a lo largo del proceso congresual.

La presidencia del Comité Ejecutivo del PP de Menorca estaba hasta ahora en manos de Misericordia Sugranyes. Marqués, por su parte, ostentaba la Secretaría General.

"Un hombre de partido, de base municipalista, con talante, capacidad de hacer equipo y con un proyecto comprometido con Menorca y los menorquines, sin extremismos ni estridencias", ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X.

La líder del PP balear también ha agradecido el "trabajo ingente y la generosidad" de Sugranyes durante los años que ha estado al frente del partido en Menorca.

"Ahora seguimos y vamos a más. Porque a todos aquellos que decían que no habría cambio en Menorca... lo hubo. Y con este proyecto de cordura, moderación y mucha ilusión, conseguiremos una mayoría de estabilidad para gobernar cuatro años más sin distracciones", ha subrayado Prohens.

En el congreso también se ha debatido la Ponencia Política que deberá servir como hoja de ruta del partido para estos próximos cuatro años.