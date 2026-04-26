Muere a los 44 años María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética

Archivo - La portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, María Campuzano - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética y miembro de Ingeniería sin Fronteras, María Campuzano, ha muerto a los 44 años, han informado ambas entidades en un comunicado conjunto este domingo.

Las organizaciónes la recuerdan como una referente de la lucha contra la pobreza energética que ha combatido de forma "incansable ante los abusos y la impunidad".

"María nos deja un vacío que nunca podremos llenar del todo y la tarea de aprender a convivir con su ausencia, pero nos deja también su fuerza para persistir en la defensa del derecho al agua y la energía en la que nos jugamos la dignidad, la casa, la salud y el futuro", concluye el comunicado.