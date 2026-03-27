Cristóbal Marqués, único candidato a presidir el PP de Menorca

Archivo - El senador del PP Cristóbal Marqués. - PP - Archivo

MENORCA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité organizador del XIII Congreso Insular del PP de Menorca ha proclamado este viernes a Cristóbal Marqués como único candidato a la presidencia insular del partido, una vez finalizado este jueves el plazo de presentación de candidaturas.

Desde el PP han indicado que, tras revisar la documentación presentada, el comité organizador presidido por Carmen Reynés ha constatado que la candidatura presentada cumple con todos los requisitos establecidos en el reglamento congresual. Marqués ha presentado 257 avales recogidos entre los afiliados de todos los municipios de la isla, siendo 80 el mínimo requerido, lo que evidencia un "respaldo amplio y sólido" dentro de la organización.

Marqués, actual secretario general del partido, ha destacado que afronta este proceso "con el respaldo de muchos compañeros, con la voluntad de seguir fortaleciendo el proyecto del PP en Menorca y con la confianza de contar con su apoyo también en el próximo congreso".

El candidato ha destacado que los avales presentados representan "una muestra clara de confianza en el trabajo realizado hasta ahora" y ha subrayado que su objetivo es "seguir construyendo un partido unido, útil, cercano y capaz de dar respuesta a las necesidades de los menorquines".

En este sentido, ha hecho hincapié en la labor desarrollada por los compañeros de partido en el Consell de Menorca y en los ayuntamientos donde el PP gobierna y ejerce la oposición, destacando "el compromiso diario con los ciudadanos y la defensa del interés general".

Marqués ha insistido en que el XIII Congreso Insular debe servir para reforzar la estructura del partido y consolidar el proyecto político que está transformando Menorca desde las instituciones, siempre con el apoyo, la unidad y el compromiso de toda la militancia.

"Actualmente el PP gobierna en el Consell y en seis de los ocho municipios, y nuestro objetivo es seguir ampliando esa confianza. Se ha demostrado con hechos que cuando gobierna el PP, Menorca avanza y se desbloquean proyectos necesarios".

El XIII Congreso Insular del PP de Menorca servirá para renovar los órganos de dirección del partido en la isla y definir las líneas estratégicas de la nueva etapa política. Para Marqués, esta cita congresual marcará "una nueva etapa de impulso, cohesión interna y ambición para seguir creciendo y liderando el futuro de Menorca".