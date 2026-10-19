Critican que se permitan los paseos en calesa con alerta naranja mientras se suspenden las clases

Calesa tirada por un caballo en una calle de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Progreso en Verde ha criticado este lunes al regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antonio Deudero, por poner "en peligro" a los caballos y no suspender el servicio de calesas a pesar del aviso naranja por el temporal, mientras se han adoptado otras medidas como suspender las clases.

El partido animalista ha considerado en un comunicado que esta situación "contradice" las declaraciones de Movilidad, en las que se prometían protocolos estrictos para suspender la actividad ante fenómenos meteorológicos adversos.

Según la formación, la realidad en las calles "demuestra una desprotección absoluta y una negligencia grave" por parte del Ayuntamiento. En este sentido, el presidente de la plataforma, Guillermo Amengual, ha opinado que Cort "prioriza el beneficio económico sobre el bienestar animal y la seguridad ciudadana".

Progreso en Verde ha afirmado que la Policía Local no tiene órdenes de suspender el transporte de calesas pese a los avisos por las fuertes lluvias y tormentas.

Amengual ha opinado que permitir la actividad de calesas de caballos en una jornada de lluvias intensas "es una vergüenza" y ha alertado de que algunos conductores de estos vehículos de tracción animal han hecho "caso omiso" a los avisos.