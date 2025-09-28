El cruce de datos entre Govern y consells facilita que 570 establecimientos turísticos se den de alta en censo del ITS

El vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa. Archivo. - CAIB

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cruce de datos entre Govern y consells insulares ha facilitado que casi 600 establecimientos turísticos --570, en concreto-- se den de alta en el censo del Impuesto sobre Estancias Turísticas (ITS).

En nota de prensa, la Conselleria Economía, Hacienda e Innovación ha informado que el Govern ha dado un paso más en su compromiso de colaboración institucional con los consells insulares con el objetivo de mejorar la gestión y el control sobre el alquiler turístico en el archipiélago. En este marco, se han tramitado 1.475 requerimientos a establecimientos que constan dados de alta en los registros turísticos de los consells, es decir, que disponen de licencia turística, pero que no aparecían inscritos en el censo del ITS.

De este total, 570 establecimientos ya se han dado de alta de forma voluntaria en el censo. En aquellos casos en los que no se acredite debidamente la no comercialización de la actividad, la Administración procederá a su alta de oficio, garantizando así la equidad fiscal entre todos los operadores.

VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS DATOS DECLARADOS

Una vez formalizada el alta en el censo, se lleva a cabo un proceso de verificación de la fecha de inicio de la actividad declarada por los titulares y se contrasta con la que figura en los registros de los consells insulares. En caso de divergencias, se ajusta la fecha a la que conste oficialmente en el registro insular, se comunica la modificación a la parte interesada y, posteriormente, se efectúan las liquidaciones del impuesto con efectos retroactivos.

Esta actuación tiene como objetivo garantizar que la información disponible sea precisa, homogénea y coordinada entre las diferentes administraciones, y asegurar una correcta aplicación de la normativa tributaria vigente.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El pasado 18 de septiembre, el vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, anunció junto con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que las dos instituciones cruzarían datos para mejorar la gestión del alquiler turístico.

Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en una sentencia del 27 de abril de 2022 que las empresas intermediarias están obligadas a facilitar la información tributaria a Hacienda, para controlar los arrendamientos y la recaudación de los impuestos correspondientes del alquiler de los alojamientos turísticos.

"Este es un paso adelante para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todos los establecimientos turísticos. Nuestro objetivo es asegurar que todo el mundo cumpla con las mismas obligaciones y que los recursos recaudados se destinen al bienestar de todos los ciudadanos de Baleares ", ha afirmado Costa.