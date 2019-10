Cs acusa al Ayuntamiento de Andratx de "limitar el derecho a la información" de la oposición

Publicado 08/10/2019 12:34:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos en Andratx ha acusado este martes al equipo de gobierno de "limitar el derecho a la información" de la oposición, al "no remitir en un tiempo razonable" las actas de las reuniones que mantiene semanalmente el equipo de gobierno del Consistorio.

En este sentido, según ha informado Cs en un comunicado, el concejal de la formación en Andratx, Gaspar Palmer, ha criticado que "las actas de las reuniones que celebra cada semana la Junta de Gobierno Local llegan con varias semanas de retraso", asegurando que los partidos de la oposición deben "esperar al pleno mensual para saber qué medidas ha adoptado el equipo de gobierno de Andratx".

Además, Palmer ha señalado que no es posible hacer una oposición útil si no pueden saber "qué decisiones adopta el Ayuntamiento, que curiosamente ha creado una Regidoria de Transparencia", a la vez que ha recordado que todavía no han recibido las actas de las reuniones celebradas los días 13, 20 y 27 de septiembre.

Asimismo, Gaspar Palmer ha explicado que "hasta ahora" podían acceder a toda la información del registro, recordando que se trata de un derecho de los concejales, y asegurando que ,recientemente, han visto "limitado" este derecho. Por ello, desde Cs han presentado un recurso ante el Ayuntamiento, además de acudir al Defensor del Pueblo.