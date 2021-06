Cs Andratx critica la "decisión arbitraria" del alcalde para impedir el debate de una moción urgente sobre Camp de Mar

Hoyos: "Pediremos un pleno extraordinario para subsanar las numerosas irregularidades antes de adoptar otras medidas"

PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Cs en el Ayuntamiento de Andratx ha criticado la "decisión arbitraria" del alcalde del municipio, Toni Mir, para impedir el debate de una moción urgente sobre Camp de Mar.

Según ha informado el concejal de Cs en Andratx, Ángel Hoyos, el alcalde del municipio, Toni Mir, bloqueó una moción que la formación naranja había registrado para poder ser debatida en la sesión plenaria celebrada este jueves, "algo que es competencia del pleno en su conjunto y no del alcalde, que actuó de forma totalmente arbitraria".

"El pleno de este jueves estuvo plagado de irregularidades, arbitrariedades y defectos de forma, ya que no sólo el alcalde Mir decidió unilateralmente no admitir que la moción de Cs sobre la rotonda en Camp de Mar pudiera debatirse, sino que se aprobaron por unanimidad dos resoluciones sin permitir al resto de portavoces de los grupos tomar la palabra, se limitó el derecho de expresión de varios concejales de la oposición al indicarles lo que podían y no podían decir, y además se permitió la participación en el pleno a un regidor que días antes había presentado su renuncia", ha explicado Hoyos.

En ese sentido, el concejal de la formación naranja ha asegurado que "se va a solicitar la celebración de un pleno extraordinario que permita subsanar todas esas irregularidades, ya que se quiere pensar se deben a que fue el primer pleno en el que Toni Mir ejercía de alcalde tras tomar el relevo a Joan Manera".

En todo caso, Hoyos ha asegurado que si ese pleno extraordinario no se llega a celebrar, "no se descarta tomar acciones legales contra los acuerdos adoptados en el pleno del jueves por la vía contencioso-administrativa y, como última opción, acudir a la jurisdicción penal, ya que se considera que podría haberse incurrido en presuntas conductas prevaricadoras".