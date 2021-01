Cs en el Consell y Manacor recuerdan el compromiso de la institución insular de mejorar la señalización en la Ma-4020

PALMA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) en el Consell y la agrupación de Cs en Manacor han recordado este lunes el compromiso adquirido en noviembre pasado por la institución insular de mejorar la señalización en la carretera que une Manacor y Porto Cristo (Ma-4020), donde un accidente registrado esta jornada se ha cobrado una víctima mortal y ha provocado un herido grave.

Según ha informado la portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, este lunes en una nota de prensa, "en el pleno del pasado 12 de noviembre, el conseller insular de Movilidad, Iván Sevillano, en respuesta a una iniciativa presentada por Cs que fue aprobada por unanimidad, se comprometió a mejorar con carácter de urgencia la señalización de esa vía para reducir la siniestralidad que registra, así como a solicitar a la DGT más vigilancia y la colocación de radares de tramo, ya que la velocidad es el origen de buena parte de los accidentes".

"De momento, que conste a Cs, ese compromiso no se ha traducido en ninguna medida concreta en esta carretera, que continúa padeciendo accidentes tan graves como el que se ha vivido este lunes", ha indicado Camiña, quien ha asegurado no saber "cuántos accidentes son necesarios para que el conseller insular Iván Sevillano entienda qué es una urgencia o para que cumpla con un compromiso adquirido por él mismo". "Desde Cs se espera no tener que lamentar ninguna víctima más", ha enfatizado.

Por su parte, el coordinador de Cs en Manacor, Pep Català, ha insistido en la "absoluta necesidad de que se tomen medidas con urgencia porque se trata de una vía especialmente peligrosa, al disponer en sus 12 kilómetros de recorrido de más de 100 incorporaciones directas a la carretera".

"El área de Movilidad del Consell, en colaboración con la DGT y el Ayuntamiento de Manacor, deben tomar medidas cuanto antes para evitar que se sigan produciendo sucesos como el de este lunes y que, lamentablemente, se ve cómo se repiten año tras año".

Català ha puesto de relieve que "aunque el exceso de velocidad sea un gran problema en la Ma-4020, lo que alude directamente a aquellos conductores que circulan por ella, es igualmente cierto que las autoridades competentes deben poner los medios que estén a su alcance para provocar ese descenso en la velocidad, que podría evitar muchas de las desgracias que se viven en esta carretera". "El pensamiento de Cs está ahora con la familia del fallecido y la del herido, al que se desea una pronta recuperación", ha concluido.