Cs Ibiza pide más recursos para actuar ante movimientos migratorios

Publicado 18/12/2018 19:36:29 CET

IBIZA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Comité Insular de Ciudadanos Ibiza, José Luis Rodríguez, ha pedido más recursos para actuar ante movimientos migratorios y ha lamentado que desde las administraciones no se tomen medidas "suficientes" para reforzar el control y la asistencia a los migrantes llegados.

Según ha recordado, este mes de diciembre 51 argelinos fueron detenidos al llegar a las costas de Ibiza en patera. "Esta no es una situación excepcional", ha dicho Rodríguez, quien ha remarcado que "durante este año han llegado 17 pateras a aguas de Baleares".

"Aunque no se avisten embarcaciones con migrantes a bordo, no significa que no ocurra de forma recurrente", ha recalcado el coordinador, quien ha destacado que "desde hace más de 10 años las mafias de inmigración ilegal que se aprovechan de la situación de estos migrantes han establecido dos principales rutas desde Argelia para traer a argelinos hasta las costas españolas".

Rodríguez ha reiterado que existe una falta de recursos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, explicando que la única medida fue colocar un radar fijo en la zona de Sant Josep, aparte de un radar móvil para operaciones puntuales.

Desde Ciudadanos Ibiza han exigido que se mejoren los acuerdos con Argelia en materia de repatriación e identificación para poder agilizar el protocolo de actuación.

Asimismo, el coordinador ha asegurado que fuentes policiales denunciaron la "inexistencia" de medidas de seguridad adicionales o zonas seguras en los medios de desplazamiento tanto en un sentido como en otro, algo necesario teniendo en cuenta el contexto actual (nivel 4 de alerta antiterrorista).

"Además, a esta situación se le suman las pésimas condiciones de trabajo que sufren los agentes, realizando 20 horas de servicio sin descanso", ha concluido.