Cs Palma critica que los Presupuestos municipales "llevan a la perdición a pymes, comercios, autónomos y restauradores"

PALMA DE MALLORCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha criticado este viernes que los Presupuestos municipales para 2021 "llevan a la clase media, a los autónomos, pequeños comerciantes, restauradores y pymes a la perdición" y ha presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas.

Así lo ha expresado Pomar durante el debate de los Presupuestos del consistorio para 2021, donde ha señalado que estos "no tienen en cuenta que la pandemia de la COVID-19 está arrasando Palma". "Nos venden unas cuentas con proyectos anunciados desde hace años", ha censurado.

Pomar ha lamentado que "los Presupuestos reflejan cero euros de Capitalidad, cero euros del Impuesto de Turismo Sostenible y cero euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género". "Las cuentas son un reflejo de que da igual que nos caiga una pandemia o las siete plagas de Egipto, siguen con el mismo rumbo, el de los pactos firmados antes de la pandemia con sus socios", ha denunciado.

Asimismo, Pomar ha apuntado a "la falta de consenso del equipo de gobierno". "Nos decían que juntos seríamos más fuertes, pero no aprueban ni una enmienda parcial, ni reflejan una sola propuesta aprobada en pleno", ha indicado.

LA FORMACIÓN CONSIDERA QUE LAS PARTIDAS "NO SERÁN SUFICIENTES"

Durante su exposición, Pomar ha censurado que "mientras las empresas cierran y despiden personal, las empresas municipales acaban 2020 con superávit" y que "las familias se endeudan para poder comer y el Ayuntamiento lo hace para pagar sentencias judiciales y mantener en nómina a todos sus altos cargos".

Además, ha manifestado que "el equipo de gobierno miente cuando dice que nadie queda atrás, atacando a la educación especial y sin concertar plazas suficientes en escoletas". "Mienten, también, cuando dicen que congelan impuestos y tasas", porque "han subido el precio del ticket en los autobuses y en los aparcamientos municipales y, además, pretenden subir en mayo la tasa de basuras", ha añadido.

Pomar ha definido "el total del Presupuesto como el coste de gestionar mal la ciudad". "El coste de continuar con guetos, como en las viviendas sociales okupadas en Camp Redó o no dar respuesta a la seguridad, tener la ciudad sucia y un mal transporte público", ha señalado, a la vez que ha advertido que "como las ayudas para autónomos y pymes no llegan a tiempo, las colas en Servicios Sociales serán interminables y las partidas previstas no serán suficientes".