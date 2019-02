Cs de Palma pide la dimisión de Noguera porque "la prevaricación es un es un hecho muy grave"

Publicado 15/02/2019 12:51:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs Palma, Josep Lluís Bauzá, ha pedido este viernes la dimisión del alcalde del municipio, Antoni Noguera, porque "la prevaricación es un es un hecho muy grave" y, asimismo, ha reclamado que "no se empiecen a hacer manifestaciones para decir que la prevaricación no es corrupción", ante su imputación en la investigación de dicho delito por la prohibición del alquiler de viviendas turísticas en Palma.

En declaraciones a los medios, Bauzá ha apuntado que dimitir es "lo que le corresponde, tal y como marcan sus estatutos" y ha criticado que "no se puede tomar una decisión de este cabal en contra de una parte de la población, no se puede modificar el tema del alquiler, cuando además continúa y no se ha solucionado nada".

"Estamos cada día hablando de lo mismo, con los informes que presentaron, basados en cifras de 2001, sobre los que ya teníamos serias dudas que fueran objetivos, se supone que el Tribunal ya preguntará cómo se pidieron y de qué manera", ha apuntado Bauzá.

Además, ha defendido que su partido no puede equivocarse con este tema "de hacer una cosa u otra", ha detallado que "no tienen estos problemas de abstenerse o votar a favor o en contra" porque "siempre han votado lo mismo" y ha concluido que "delante de esto hay un derecho que es el de la propiedad que aquí no se respeta".