Cs pedirá la eliminación de las parrillas de la finca de sa Gramola (Andratx)

Publicado 12/09/2019 11:32:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Andratx defenderá en el próximo pleno del Ayuntamiento de este municipio una moción para reclamar la eliminación de las parrillas situadas en la finca de sa Gramola y la siembra de árboles autóctonos en su lugar.

En un comunicado, Cs ha advertido "de los peligros que suponen los incendios para la flora y fauna de la Serra de Tramuntana" y, en este sentido, el concejal de Cs en Andratx, Gaspar Palmer, ha explicado que el objetivo de la moción es "disipar las dudas que ha generado sobre la política de prevención de incendios forestales del Ayuntamiento".

Así, Palmer se ha referido a "la reciente participación del regidor de Medio Ambiente, Llorenç Suau, en una torrada en la que se utilizó un fogón de gas butano", cuando esto "está claramente prohibido por la normativa sobre esta cuestión", ha dicho antes de esperar que "se depuren de oficio las responsabilidades derivadas de una negligencia como la que cometió el responsable de Medio Ambiente el pasado mes de julio".

Finalmente, ha declarado que "la Conselleria de Medio Ambiente recomendó en julio de 2018 que las parrillas quedaran inhabilitadas para evitar usos no autorizados" de éstas y ha mostrado su sorpresa por que MÉS per Mallorca "no se haya mostrado más contundente en este caso".