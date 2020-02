Cs pide al Ayuntamiento de Andratx una subvención para evitar cobrar a los clubes por el uso de instalaciones deportivas

Publicado 05/02/2020 13:46:45 CET

El concejal de Ciudadanos (Cs) en Andratx, Gaspar Palmer, ha pedido este miércoles al equipo de gobierno del Ayuntamiento que ponga en marcha una línea de subvenciones, que permita a los clubes deportivos del municipio continuar haciendo uso de manera gratuita de las instalaciones situadas en el IES Baltasar Porcel.

"Si queremos favorecer un ocio saludable entre los jóvenes no podemos limitar la oferta deportiva a la que acceden gracias a la labor que realizan los clubes de este municipio", ha indicado Palmer en un comunicado.

En ese sentido, el regidor ha dicho comprender "que el origen de esta cuestión no depende directamente del Ayuntamiento, ya que es debido a los recortes que está aplicando la Conselleria de Educación". No obstante, ha añadido que el Consistorio "tiene en su mano evitar que se perjudique la oferta de ocio saludable a los jóvenes cubriendo unos gastos que no son elevados" y que oscilan entre los 4.000 y 5.000 euros.

Finalmente, el concejal ha remarcado que el programa electoral de Cs ya apostaban por que se permitiera el uso de estas instalaciones al resto de residentes en el municipio durante los fines de semana, ya que, según esgrime, actualmente los jóvenes no disponen, "por ejemplo, de un campo de baloncesto en el que pasar un buen rato con los amigos en sábado o domingo".