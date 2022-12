Cs pide estudiar con los productores de pavos la posibilidad de adaptar el matadero para sacrificarlos

MENORCA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciutadella, Isabel León, ha informado este lunes que pedirá en el pleno del próximo jueves que se adapten las instalaciones del matadero municipal para poder sacrificar pavos, algo que actualmente no es posible dado que estas instalaciones no están preparadas para aves de gran tamaño.

León ha explicado que "los productores de pavos están indignados por la pérdida de ingresos que les supone no poder sacrificar este año a sus animales, ya que no pueden ni en Ciutadella ni en Maó, así que no tienen alternativa".

"Queremos que el Ayuntamiento apoye a estos productores y se sienten a hablar con ellos para valorar si el volumen de producción que tienen hace viable la inversión que supondría adaptar las instalaciones existentes a estas aves, de un tamaño significativamente superior al resto de aves de corral", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que durante el pleno también solicitarán que se estudie la posibilidad de mantener activas la línea de sacrificio de pavos todo el año puesto que, tal y como ha dicho, podría facilitar que el matadero llevase a cabo este trabajo para productores de otras islas, ya que prácticamente no existen este tipo de instalaciones en el archipiélago".