Cs pide la reformulación del plus de 22.000 euros porque "está totalmente desvirtuado"

PALMA DE MALLORCA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, ha pedido este martes que el plus de 22.000 euros se reformule porque "está totalmente desvirtuado".

En declaraciones, la portavoz parlamentaria ha explicado que se trata de un complemento de doble residencia para los residentes en otras islas de Baleares.

"No se trata de un plus que compense la insularidad porque esto supondría un agravio comparativo enorme con los funcionarios del Estado, que sí vienen aquí para desempeñar su labor", ha señalado Guasp, mientras ha insistido en que "no consentirán que se siga formulando como un sobresueldo".

Guasp ha recordado diferentes iniciativas presentadas en la Cámara balear en torno a esta cuestión. En concreto, Ciudadanos registró, el pasado 3 de enero, una Proposición No de Ley (PNL) "que todavía no se ha debatido".

Entonces pedían revisar este plus, si se debía continuar con esta cantidad o que fuese en fórmula de dieta. "Solicitamos que los 19 cargos del Govern que lo cobran renunciasen voluntariamente por sentido común y responsabilidad tras los anuncios de recortes", ha matizado.

Además Ciudadanos solicitaba que el Govern negociara con el Gobierno que este plus de insularidad se incluyese en el REB. Ante esto, Guasp ha insistido en que el plus debe quedarse como un "complemento de doble residencia para los residentes de otras islas, no para los residentes de fuera".

No obstante, ha exigido que se reduzca o se establezca en base a cantidades fijas debidamente justificadas.