Cs presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Armengol para 2022

PALMA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Parlament balear, Patricia Guasp, ha anunciado este lunes una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Govern para el año 2022, al entender que las cuentas del Ejecutivo de Francina Armengol no son "realistas".

En una rueda de prensa, Guasp ha sostenido que las previsiones de crecimiento del Govern "no están avaladas", ya que organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o BBVA Research "indican un crecimiento del PIB que dista mucho del que ha estimado el Govern".

Cs entiende que los ingresos calculados por el Govern "no cuadrarán con el gasto que presenta" ya que, por ejemplo, se incluye como ingreso la partida de convenios de carreteras "que no van a llegar porque los PGE no los recoge".

La formación naranja también cuestiona que el Ejecutivo estime que ingresará 140 millones de euros por el impuesto sobre estancias turísticas, "lo mismo que en 2019", a pesar de que los datos de ocupación actuales son muy inferiores a los de entonces por la crisis del COVID.

Cs también ha criticado que las cuentas no incluyan una auditoría de la eficiencia de la administración, que se aprobó como propuesta de resolución en el debate de política general del año anterior, y que "no se cumple la promesa de reducir el organigrama político" de la Comunidad.

Según Guasp, la reducción en 200.000 euros "es insuficiente e inaceptable". La diputada preguntará por este asunto a la presidenta Armengol en el pleno de este martes.

Asimismo, la portavoz de Cs ha dicho que aunque se aumente el gasto público para salir de la crisis, son "escépticos" respecto al incremento de la deuda y la capacidad de la región para cumplir con los niveles de estabilidad para 2023.

Igualmente, lamentan que no se incluya una reducción del impuesto de actos jurídicos documentados para menores de 35 años, aprobada en una iniciativa en el Parlament la semana pasada, o una bonificación para jóvenes autónomos al inicio de la actividad.

El año pasado, Cs no presentó enmienda a la totalidad a los presupuestos del Govern.