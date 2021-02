Cs reconoce que los resultados de Cataluña son "malos" para la formación y para el constitucionalismo

Guasp cree que hay que "apostar definitivamente por el centro" y "no hacer seguidismo a la derecha"

PALMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) y portavoz del Grupo Parlamentario, Patricia Guasp, ha reconocido que los resultados de las elecciones en Cataluña han sido "malos" tanto para su formación como también para el constitucionalismo.

Según ha informado Patricia Guasp este lunes en rueda de prensa, el resultado de las elecciones de este domingo en Cataluña ha sido "malo en general para Cs y para el constitucionalismo".

"La lectura que debe de hacerse de los resultados electorales de este domingo es que el bloque independentista crece", ha añadido la coordinadora autonómica de Cs, quien ha destacado que "no querer ver este hecho sería negar una evidencia, lo que está formación no va a hacer".

Para Guasp, después de los resultados de este domingo en Cataluña, "lo que toca es hacer autocrítica y una reflexión profunda, que es lo que esta tarde hará el Comité Nacional de Cs".

GUASP CREE QUE HAY QUE "APOSTAR DEFINITIVAMENTE POR EL CENTRO"

No obstante, ha añadido, "si me piden una valoración, Cs Baleares cree que se debe apostar definitivamente por el centro" y "no hacer seguidismo a la derecha". "En mi opinión, hay que apostar de manera definitiva por el centro y la moderación, como alternativa al resto de formaciones", ha valorado.

"Hay que mirar a los países de centro liberal europeo y no hacer seguidismo de la derecha tampoco", ha asegurado la coordinadora de Cs en Baleares, quien ha añadido que "esta formación debe reforzar su línea ideológica sin estar pendientes de encuestas ni de resultados, tendiendo puentes y demostrando que se es una alternativa seria desde el centro político".