Un cuarteto de cuerda de la Sinfónica de Baleares ofrecerá el próximo viernes un concierto en Formentera - CAIB

FORMENTERA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) ofrecerá un concierto el próximo viernes, a las 18.00 horas, en la iglesia de Sant Francesc de Formentera.

Según ha informado este viernes la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, la actuación, con entrada libre hasta completar aforo, permitirá al público disfrutar de un repertorio que combina la elegancia del clasicismo de Mozart con la expresividad de la música española de Joaquín Turina.

El concierto será protagonizado por un cuarteto de cuerda formado por Maria Luisa Payeras y Christine Scheduka (violines); Sonia Krasnova (viola), y Ella Mikhaylenko (violonchelo).

El programa empezará con el 'Divertimento en re mayor, K. 136', de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra de juventud que destaca por su vitalidad, frescura melódica y elegancia. A continuación, el cuarteto interpretará 'La oración del torero', de Joaquín Turina, una composición de "gran intensidad expresiva" que evoca el contraste entre el recogimiento espiritual y la emoción del mundo taurino.

La velada se completará con el 'Cuarteto de cuerda en sol mayor, K. 387', también de Mozart, una de las obras más representativas de su repertorio camerístico que destaca por la riqueza de su lenguaje musical y el diálogo entre los cuatro instrumentos.

Con esta actuación, han añadido, la Sinfónica continúa su tarea de difusión de la música clásica en todo el archipiélago, acercando la música a diferentes municipios y ofreciendo al público la oportunidad de descubrir "un formato más íntimo y próximo en el que cada instrumento adquiere un protagonismo especial".