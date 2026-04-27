Cinco heridos leves en un choque entre tres vehículos en Alcúdia

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

Cinco personas han resultado heridas leves este lunes en un accidente de tráfico con tres coches implicados en la Ma-13, en el municipio de Alcúdia.

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 46 de esta carretera poco después de las 13.30 horas, según han informado el SAMU 061 y la Guardia Civil.

Dos turismos han colisionado de forma frontal, uno de los cuales ha volcado y ha alcanzado a un tercer vehículo que también se ha visto afectado.

Inicialmente se había informado que uno de las víctimas se encontraba atrapada en el interior de su coche, pero a la llegada de los servicios de emergencias ya habían salido todos los ocupantes.

Los sanitarios han atendido a cuatro personas, dos de ellas en estado leve y una en estado menos leve, quienes han sido trasladadas a los hospitales de Inca y de Muro.

Una quinta persona ha sido atendida y ha sido dada de alta en el lugar de los hechos. En la intervención han participado tres ambulancias.

La Guardia Civil ha cortado la vía durante unos instantes hasta que ha atendido a varios de los ocupantes de los vehículos. Después, la grúa ha retirado los coches y la carretera se ha reabierto al tráfico.