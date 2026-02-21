Curses de la Serra de Tramuntana 2026: municipios y fechas

Inauguración de las Curses Serra de Tramuntana - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este sábado la XIII edición de las Curses Serra de Tramuntana, que este año llegarán a 2.700 personas y harán diez paradas por distintos municipios.

La nueva edición se ha inaugurado este sábado en Valldemossa con la participación de más de 300 personas que han corrido por las calles del municipio. Este año, como novedad, se ha trasladado la tradicional ubicación de los Jardins del Rei a las calles del interior del pueblo.

El objetivo de las carreras, según ha destacado el Consell de Mallorca, es fomentar el deporte en familia y el disfrute de los pueblos de la Serra de Tramuntana.

Este año llegarán a 2.700 personas con el plus y la novedad de visitas culturales guiadas en los pueblos, como la que se ha hecho este sábado en el interior de la Cartuja con las familias.

Las carreras incluyen tramos que van de los 150 metros, para los participantes más pequeños, a los 4.500 metros, para el grupo de adultos.

MUNICIPIOS Y FECHAS

El cartel de 2026 incluye los municipios de Valldemossa, 21 de febrero; Calvià (Galatzó), 7 de marzo; Mancor de la Vall, 28 de marzo; Esporles, 26 de abril; Campanet (Fonts Ufanes), 24 de mayo; Banyalbufar, 12 de septiembre; Bunyola (Raixa), 3 de octubre; Pollença (cala Sant Vicenç), 24 de octubre, y dos en Escorca: una en Cúber el 7 de noviembre y otra en el refugio de So n'Amer el 29 de noviembre.

Durante el acto de presentación, se ha premiado a los corredores fieles que asistieron a todas las carreras de 2025, un detalle patrocinado por la marca Tribe de ropa deportiva.

El circuito de las Curses Serra de Tramuntana, activo desde el 2013, ha contado con una participación de más de 33.000 corredores en casi una década.