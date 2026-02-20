Un curso gratuito del SOIB formará a diez desempleados en 'pedra en sec'

La Escuela de Margers en Raixa (Bunyola). - CONSELL

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un curso construcción de 'pedra en sec - marger' ofrecerá una formación para diez personas en situación de desempleo dentro de la convocatoria de subvención SOIB Formación.

De esta forma, diez personas aprenderán durante tres meses el oficio tradicional de marger en una formación que se impartirá en el Centro de Formación Escuela de Margers, situado en la finca pública de Raixa, en Bunyola.

Este curso, impulsado por el departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, ofrece una introducción a las técnicas tradicionales de construcción con 'pedra en sec' y los participantes aprenderán los conceptos y las competencias básicas para construir márgenes y paredes, pavimentos empedrados y otra estructuras propias del oficio del marger.

El curso comenzará el próximo 30 de marzo y se prolongará hasta el 11 de junio, en horario de 09.00 horas a 15.00 horas, de lunes a viernes, con una duración de 300 horas en total.

Esta formación dispone de diez plazas y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 8 de marzo. Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción de forma telemática a través de la web o la aplicación del SOIB.

El conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, ha señalado que "esta acción formativa permite dar continuidad al oficio tradicional, gracias al aprendizaje de las personas que participan en el curso". "Es una oportunidad única para preservar y fomentar el patrimonio cultural de Mallorca", ha añadido.