Daniela Vallejo, Miss España Trans, acusa al alcalde de Badalona de homófobo y de hacer mofa del colectivo transexual

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Daniela Vallejo, Miss España Trans 2025 y residente en Mallorca aunque procedente de Málaga, ha acusado al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de homófobo y tránsfobo por una publicación en redes sociales a raíz de un error en los rótulos de un programa de televisión en el que se identificaba al 'popular' como miss trans.

"Pues me quedan tres meses de reinado, podrías ser la siguiente. Se busca mujer integra y con ganas de defender el colectivo. ¿Quién mejor que tú?", le respondió Vallejo después de que García Albiol publicara, tras la confusión en el programa de Cuatro 'En boca de todos', "por ahí sí que no (...) en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025, aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título".

En declaraciones a Europa Press, la vigente Missa España Trans ha lamentado que el alcalde de Badalona haya aprovechado el error en los rótulos para hacer mofa del colectivo trans.

El cruce de declaraciones, según ha explicado la propia Daniela Vallejo, vino precedido, además, por varios desencuentros en directo con la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, a raíz de la organización en Peguera (Calvià) de un espectáculo 'queer' y por el cual el colectivo denunció a un edil socialista.

Miss España Trans suele intervenir en el programa y hace una semana iba a aportar su punto de vista sobre este tema. Vallejo, según ha explicado ella misma, quiso replicar a Castellanos argumentando que a quien tenía que denunciar era a PP y Vox, que gobiernan en Calvià, y que eran quienes habían contratado el espectáculo.

"Es verdad que en el espectáculo se decía la palabra 'coño', pero es que si van a un concierto de reggaetón les da un infarto. Sólo se movilizan contra todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI", ha señalado.

Fue en ese momento cuando según la versión de Vallejo, la representante de Abogados Cristianos comenzó a atacarla y a referirse a ella en masculino. Más tarde, en el programa de este martes, Miss España Trans volvió a intervenir, de nuevo en presencia de Castellanos que, en palabras de Vallejo, "siguió erre que erre".

Miss España Trans ha anunciado que en septiembre presentará una denuncia en Madrid contra la presidenta de este colectivo.