Decenas de vecinos de Palma forman una cadena humana para oponerse al aparcamiento previsto junto al edificio de Gesa

Archivo - Parque del edificio de GESA de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos de Palma han formado una cadena humana para oponerse a la construcción de un aparcamiento en uno de los solares anexos al antiguo edificio de Gesa.

La protesta, convocada por la asociación Parc Sí, ha tenido lugar la mañana de este sábado en el mismo lugar en el que, según denuncian los vecinos, el Ayuntamiento de Palma pretende construir un "macroaparcamiento" y edificios de equipamientos municipales.

Su propuesta, en cambio, pasa por destinar estos solares a la creación de un nuevo gran parque público y un "pulmón verde" frente al mar.

El Ayuntamiento de Palma compró el antiguo edificio de Gesa, que pretende rehabilitar para convertirlo en un centro que albergue salas de exposiciones, una biblioteca o archivos municipales, y los solares anexos, donde se prevén otros tipos de equipamientos municipales y un aparcamiento subterráneo.

La Junta de Gobierno celebrada el pasado miércoles acordó que un representante de la asociación de vecinos de Ses Veles, que están entre los integrantes de Parc Sí, se incorporara al jurado del concurso de ideas para la reforma de Gesa.

De este modo, justificó el Ayuntamiento, se pretende reforzar la participación ciudadana y aportar una visión más cercana a la realidad del barrio en el proceso de transformación de la fachada marítima.