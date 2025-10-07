La décima edición de Fira B! congrega a 190 profesionales y 3.000 asistentes

Una de las actividades de Fira B! - TOMAS MOYA / PHOTOGRAPHER

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Fira B! Arts Escéniques ha congregado durante cuatro días a 190 profesionales locales, nacionales e internacionales y a 3.150 asistentes, marcando su récord de asistencia.

El acontecimiento, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, ha puesto de relieve la vitalidad de la danza, el teatro de texto y de calle, el circo y los nuevos lenguajes.

Así, se ha reafirmado su papel como espacio de conexión entre creadores, programadores, traductores, instituciones y público.

Fira B! dio el pistoletazo de salida a las jornadas profesionales con el taller 'Càpsules de bones pràctiques en la distribució d'arts escèniques', impartido por Nacho Vilar y Caterina Muñoz.

A continuación, se celebró la junta directiva de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública y las primeras sesiones de la 'Missió de traductores', un proyecto de intercambio y creación con traductoras internacionales.

La segunda jornada estuvo marcada por el diálogo, la inclusión y la proyección internacional. La mañana empezó con la mesa 'Arts escèniques i inclusió: camins i propostes' y el programa *Danza a escena', en la que se resaltó el papel de la danza contemporánea como herramienta de vertebración territorial y de impulso a la movilidad de artistas y compañías.

La colaboración entre traductoras y dramaturgos se profundizó con en otra mesa en la que se consolidaron los procesos de circulación internacional de proyectos escénicos. Para acabar, el Colectivo Güilis ofreció una acción artística singular en la calle.

Finalmente, la tercera jornada de la 'Missió de traductores' reunió traductores internacionales y dramaturgos como Carme Planells, Josep Ramon Cerdà, Pau Coya y Neus Nadal.

Fira B! también ha servido como espacio de trabajo en red entre profesionales del sector a nivel local, nacional e internacional, reuniendo a representantes de Suiza, Italia, Reino Unido y Alemania. También han participado profesionales nacionales de varias comunidades autónomas como Valencia, Cataluña, Euskadi, Galicia, las Canarias y Castilla y León.

RÉCORD DE ASISTENCIA

El evento, ha indicado la Conselleria, también ha superado en términos de asistencia las cifras de las ediciones anteriores, registrando una participación destacada en todos los ámbitos de la programación.

La instalación 'La Calidesa', de Marta Barceló, agotó entradas en la mayoría de sus sesiones, y la obra 'Chocolate', de Rafel Gallego también vendió todas las localidades.

La inauguración con 'Els darrers sis dies', de la dramaturga mallorquina Marta Barceló, recibió una acogida muy positiva por parte del público, y consolidó la Fira como un acontecimiento atractivo y con capacidad de convocatoria.

La presencia infantil, con espectáculos como 'Únic', 'La gran màgia', 'AHNI', 'El moix fa meu' y 'L'Orquestra Vulpini', también ha crecido y se han reforzado la dimensión familiar e inclusiva de la programación.

La danza ha tenido una acogida excepcional en Es Baluard con piezas como 'Hem caigut i he tancat els ulls', 'Jarana', 'JUANCABALLO', 'Cybil·la', 'Être', 'Pájaros' y 'Marea'. También se han presentado creaciones que recibieron el apoyo de las ayudas del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) como la ibicenca 'Heredera'.

En el ámbito teatral, destacó la obra menorquina 'El covard' o 'Cavallet de mar o el peix invisible', del dramaturgo mallorquín Pau Coya. El jueves tuvo lugar el acto inaugural en el Teatre Principal con el espectáculo 'Els darrers sis dies', una obra que cuenta con la ayuda a la creación del IEB.

La programación escénica de esta edición ha combinado propuestas diversas e innovadoras, mostrando la vitalidad de las artes escénicas contemporáneas.

En teatro de texto, se pudieron ver obras como 'Winning Joan' y '¿Quién matará a Mesalina?'. El teatro destacó también con espectáculos como 'Frankenstein, autoritratto de autrice', así como con el teatro inmersivo de 'Nua', que abrió la jornada del domingo por la tarde en el Teatro Xesc Forteza.

Por su parte, la obra 'Betadine' exploró nuevos lenguajes escénicos en Es Baluard, y 'On the Difficulty of Telling the Truth' se presentó como una performance experimental en el Teatre Xesc Forteza.

En cuanto al circo, el espectáculo en proceso de creación de Marilén Ribot, Crisàlide, 'All You Need is Love (work in progress)', llenó la plaza Mayor de Palma el jueves por la tarde y creó un puente directo entre la creación artística y el espacio público.

MÁS ESPACIOS

Esta edición de Fira B!, además, ha contado con un aumento notable de espacios escénicos, lo cual ha permitido ampliar la programación y diversificar la experiencia del público.

Además del Teatre Principal de Palma, se han sumado Ca n'Alcover, Es Baluard, Espacio El Tub, Teatre Mar i Terra, Teatre Xesc Forteza y Espai Ànima, y se ha creado un recorrido amplio y plural para las artes escénicas en la ciudad y se ha facilitado la combinación de propuestas profesionales, familiares y de exhibición pública.

"Fira B! es ya mucho más que una muestra, es una comunidad viva que impulsa la circulación, el diálogo y la visibilidad de las artes escénicas de nuestro territorio*, ha destacado el director del IEB, Llorenç Perelló.