El decreto anticrisis llega al Parlament con el apoyo asegurado de parte de la izquierda

Archivo - Vista general de un pleno del Parlament balear - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes convalidará el decreto de medidas para paliar el impacto negativo de la guerra en Irán y lo hará, previsiblemente, con el voto a favor, además del PP, del PSIB y Unidas Podemos.

MÉS per Mallorca se abstendrá porque no están en contra pero le ven carencias y Més per Menorca ha adelantado que "no votará en contra" porque es un texto necesario. Vox, por su parte, no ha desvelado si lo apoyará al entender que no se han tenido en cuenta sus propuestas.

El pleno comenzará a las 09.00 horas con la habitual sesión de control al Govern con preguntas a la presidenta sobre, entre otras cuestiones, la regularización de migrantes y las enmiendas a la ley de aceleración de proyectos estratégicos; y a los consellers sobre gestión sanitaria, vivienda y transporte, e inmigración irregular.

Igualmente, los diputados debatirán una moción de Unidas Podemos sobre memoria democrática y el PSIB interpelará al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

El pleno también acogerá la comparecencia del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, para explicar el cumplimiento de una iniciativa sobre la declaración del Prat de Son Bou como parque natural.

Por último, se abordarán dos proposiciones no de ley (PNL), una presentada por los socialistas para apoyar la regularización extraordinaria y, la otra, sobre la gestión de la Política Agraria Común (PAC) registrada por el PP.