Defensora del Paciente pide que el criterio de sanitarios sea suficiente en los casos de violencia con agresión sexual

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de la Defensora de los Usuarios de la Sanidad Pública y la conselleria de Salud y Consumo están trabajando junto a Fiscalía y juzgados para que en los casos de atención a mujeres víctimas de violencia con agresión sexual no sea necesaria la intervención de un forense para determinar esta categoría de agresión que, en ocasiones, si la víctima no es atendida de urgencia no se puede demostrar.

La mejora de la formación de los profesionales sanitarios para la atención a mujeres víctimas de violencia es una de las cuestiones que la Defensora ha trasladado recientemente al departamento que dirige Patricia Gómez.

En declaraciones a los medios en la visita de Gómez este jueves a la Oficina de la Defensora del Usuario de la Sanidad Pública, la consellera ha señalado que se está pendiente de nombrar una nueva coordinadora de Salud y Género y ha destacado la formación que se está desarrollando en todos los ámbitos para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia.

La consellera ha resaltado el trabajo conjunto con Fiscalía y los juzgados para abordar está cuestión ya que la principal queja de las mujeres, ha apuntado, es que están sometidas a muchas revisiones.

Para la consellera, el forense debería confiar en el criterio de los profesionales sanitarios y que una revisión fuera suficiente para identificar la agresión.