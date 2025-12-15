La junta directiva de la delegación de la Obra Cultural Balear en Manacor dimite de forma conjunta

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB)- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la delegación de la Obra Cultural Balear (OCB) de Manacor ha presentado este lunes su dimisión de forma conjunta.

Según han señalado desde la OCB, la junta de la delegación manacorina seguirá funcionando de forma interina, ya que hay actividades programadas.

Posteriormente, la Obra Cultural Balear nombrará a una comisión gestora de la delegación local hasta que se celebre la asamblea general de socios del municipio para elegir a los nuevos integrantes.

Desde la OCB no han especificado el motivo de la dimisión en bloque de esta delegación.

Entre las actividades programadas que se celebrarán, a pesar de la dimisión de la junta directiva, se encuentra el concierto navideño que tendrá lugar este miércoles, 17 de diciembre, en Ca na Vallespina.

Se trata de un concierto de villancicos con Annacris+ (Annabel Villalonga y Cristina Vanrell) en el que la OCB también entregará los reconocimientos a los socios mayor y más antiguo de la delegación local.