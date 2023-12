Las demandas de divorcios y separaciones suben un 1% en Baleares en el tercer trimestre

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Juzgados de Baleares registraron un total de 517 demandas de divorcios y separaciones de julio a septiembre, lo que representa un 1% más que en el mismo periodo de 2022, según datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Baleares presenta así una tasa de 42,8 demandas de disolución por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional que es de 40,8.

En Baleares constan este trimestre cinco separaciones no consensuadas y diez consensuadas; 168 divorcios no consensuados y 333 consensuados; y una sola nulidad, en el partido judicial de Inca.

Asimismo, la estadística publicada por el Poder Judicial recoge en la Comunidad 202 modificaciones de medidas no consensuadas, y otras 115 consensuadas; 136 procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuadas y otras 143 consensuadas; y ninguna medida de privación o suspensión de régimen de visitas o estancia de uno de los progenitores.

En toda España, los órganos judiciales recibieron en el tercer trimestre del año 19.608 demandas de disolución matrimonial, un 0,5 por ciento más que en 2022.