Denunciado un conductor de camión por circular con las puertas abiertas y dañar tres coches en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un transportista por circular con las puertas de su camión abiertas y dañar tres coches que estaban aparcados.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 15.05 horas en la calle del Gremi de Teixidors, en el polígono de Son Castelló, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.

La Base del 092 recibió una llamada alertando de que un camión frigorífico había golpeado a varios turismo estacionados a la altura del número 29 de la citada calle, por lo que una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) acudió al lugar.

Según la inspección ocular y las manifestaciones recabadas, el conductor responsable, un hombre de nacionalidad española, acababa de descargar mercancía en el número 31 de la calle. Al tener que volver a vaciar carga escasos metros más adelante, optó por dejar las dos puertas traseras del camión abiertas y fijadas a los dispositivos de sujeción de los laterales.

Sin embargo, poco después de iniciar la marcha, la puerta trasera derecha se desenganchó de su anclaje, quedó suelta y comenzó a batir en el aire. El marco de la puerta golpeó de forma continuada contra tres coches estacionados correctamente, provocando la rotura de retrovisores y raspaduras en la chapa de los vehículos afectados.

Los agentes realizaron el atestado de tráfico para facilitar las gestiones con las compañías aseguradoras y formularon una denuncia contra el conductor del camión por infringir el Reglamento General de Circulación.