Denuncian a una conductora por falsificar las tarjetas de movilidad reducida de dos municipios alemanes

Tarjeta de aparcamiento para persons con movilidad reducida intervenida. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a una conductora de 36 años por, presuntamente, falsificar las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida de dos localidades de Alemania.

La intervención inicial se produjo el pasado 22 de abril, a las 11.35 horas, cuando una patrulla localizó un turismo estacionado en una plaza reservada para personas con movilidad reducida en el aparcamiento de un centro comercial ubicado en la calle General Riera, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Los agentes observaron que el vehículo exhibía en el salpicadero una tarjeta de aparcamiento con "evidentes indicios de ser simulada", con bordes irregulares y marcas de impresión doméstica.

Tras solicitar la presencia de la conductora por megafonía sin éxito, la patrulla se alejó de forma discreta hasta que la mujer se acercó a su vehículo. Al ser interceptada, se le solicitó el documento y los policías realizaron una inspección 'in situ' más exhaustiva.

Comprobaron que el anverso y el reverso estaban impresos en dos hojas de papel distintas e independientes dentro de una funda de plástico, cada una de un ayuntamiento diferente de Alemania. Además, la tarjeta presentaba faltas de ortografía en su traducción al castellano, no constaba el beneficiario, el sello de una de ellas estaba impreso y no estampado --hecho confirmado con lupa de aumento-- y la caducidad se había señalado a mano como "indefinida".

La investigada afirmó inicialmente que desconocía que no podía hacer uso de ella y culpó a su padre. Sin embargo, al advertirle de que su progenitor podría incurrir en un delito penal, acabó reconociendo que se trataba de una falsificación impresa por ella misma.

La tarjeta fue inmediatamente intervenida y, con el fin de esclarecer la relevancia penal de la falsificación, la Policía Local inició una investigación que se ha prolongado hasta este mes de julio.

En una primera fase, los agentes contactaron mediante correo electrónico con los ayuntamientos alemanes. Ambas corporaciones negaron de manera categórica expedir autorizaciones con esas características o caducidades indefinidas, además de no tener constancia en sus registros de la identidad aportada, ni de la numeración del documento.

En una segunda fase, para garantizar la saturación probatoria, la Sala de Atestados solicitó la elaboración de un informe pericial de documentoscopia a un agente especialista. El informe técnico confirmó la falsedad del documento y su gran capacidad para inducir a error o engaño, tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a cualquier ciudadano.

Tras concluir los trámites y recibir el informe pericial, la implicada fue citada hace unos días en dependencias policiales en calidad de investigada por un posible delito de falsedad de documento oficial. Asistida por su abogado, la mujer se acogió a su derecho a no declarar, por lo que todas las actuaciones se remitieron a la autoridad judicial correspondiente.