Denuncian a dos jóvenes por conducir vehículos sin carné por Palma interceptados con diez minutos de lapso

Archivo - Control de la Policía Local de Palma, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a dos jóvenes de 22 y 20 años por, presuntamente, conducir un coche y una moto sin carné por las calles de Palma, que fueron identificaron con diez de diferencia en dos controles distintos.

La primera intervención se produjo el pasado martes, sobre las 20.30 horas, en la barriada de Camp Redó, en un punto de verificación de documentación al dar el alto a un turismo, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Al ser interrogado, el conductor, de 22 años, manifestó que no poseía ninguna licencia. Al comprobar la base de datos, los policías verificaron que el coche era propiedad de su padre. Este último se personó en el lugar y aseguró que su hijo lo había utilizado sin su consentimiento.

Diez minutos después, a las 20:40 horas, una patrulla interceptó a una motocicleta en la zona de la Porta de Sant Antoni. El conductor, de 20 años, reconoció que tampoco había obtenido nunca el permiso. En este caso, el joven indicó que la motocicleta era propiedad de un amigo, que se la había prestado.

Posteriormente, la Sala de Atestados citó en calidad de testigos a los titulares de ambos vehículos para esclarecer los hechos. Se descartó su participación penal, aunque se les denunció por la vía administrativa al no impedir que los vehículos fuesen conducidos por personas sin la habilitación correspondiente.

Por su parte, a los dos conductores por un delito contra la seguridad vial y fueron citados en sede policial para la celebración de juicios rápidos ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.