Denuncian a una empresa que ofrecía servicios de seguridad con vigilantes sin titulación en Ibiza

IBIZA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha denunciado a una empresa que ofrecía servicios de seguridad con vigilantes que ni estaban capacitados ni estaban acreditados para desempeñar las funciones que tenían encomendadas.

La investigación se inició a raíz de las irregularidades detectadas en un evento que se celebró el pasado fin de semana en Sant Antoni de Portmany, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Los agentes observaron a varias personas que, en actitud vigilante y vestidos de negro con el anagrama de una empresa, realizaban rondas de vigilancia.

Tras identificar a tres de ellos, estos manifestaron que trabajaban para una compañía y que su función consistía en vigilar que no entrase nadie en unas casetas que estaban cerradas.

Los policías, tras realizar las comprobaciones pertinentes, corroboraron que ninguno de los tres estaba oportunamente capacitado ni acreditado para trabajar como vigilante de seguridad, por lo que no cumplían con los mínimos requisitos legales.

Por todo ello, tras escuchar a las partes y examinar la documentación presentada, la empresa que facilitaba el servicio a los organizadores del evento ha sido propuesta para sanción por incurrir en una infracción muy grave por prestar servicios de seguridad privada a terceros sin estar autorizada.

También se les ha propuesto para sanción por otra infracción muy grave al contratar a personal que carece de la habilitación o acreditación correspondiente. La cuantía de ambas sanciones podría oscilar, según la legislación vigente, entre 6.002 y 60.000 euros.