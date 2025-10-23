Denuncian que hay dos alcantarillas sin tapa desde hace más de un mes en Pere Garau que Cort no arregla

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de vecinos Flipau amb Pere Garau ha denunciado públicamente que en el barrio hay dos registros sin tapa desde hace más de un mes y que el Ayuntamiento de Palma no lo ha arreglado, sino que ha situado vallas en la acera que generan problemas al colectivo invidente.

Según la entidad vecinal, a través de su iniciativa Antena Pere Garau se han canalizado incidencias a Cort dos alcantarillas abiertas, situadas en la plaza Pere Garau y en la callde Francesc Manuel de los Herrores.

La respuesta del Ayuntamiento, han criticado en una nota de prensa, ha sido colocar vallas que "reducen la anchura de la acera y generan problemas especialmente al colectivo invidente". En ambas ubicaciones, han explicado, "han apareció divertidos muñecos de Trancas y Barrancas", con la fecha desde que el registro está sin tapa.

La asociación ha reclamado "mayor eficacia administrativa", intervenciones urgentes en los puntos que pueden interferir en el tránsito peatón y un entorno "más accesible, limpio y seguro" para la barriada más poblada de Palma.