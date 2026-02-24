Denuncian que la sala de plenos del Ayuntamiento de Llucmajor no es accesible para personas con movilidad reducida

Llibertat Llucmajor denuncia que la sala de plenos del Ayuntamiento no es accesible para personas con movilidad reducida - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido Llibertat Llucmajor y un vecino han denunciado ante el Defensor del Pueblo que el salón de plenos del Ayuntamiento no es accesible para personas con movilidad reducida, puesto que solo se puede subir a la segunda planta por las escaleras.

En un comunicado este martes, el partido vecinal ha hecho referencia al caso de Bernardo Tur, un vecino con una discapacidad física del 98 por ciento que se desplaza en silla de ruedas.

Llibertat Llucmajor ha asistido a este vecino en la presentación de una denuncia ante el Defensor del Pueblo y, han advertido, emprenderán las acciones legales necesarias en su apoyo y en defensa de todos los vecinos.

Según han explicado, el pasado noviembre, Bernardo acudió al pleno del Ayuntamiento pero no pudo acceder porque el edificio consistorial no cuenta con ascensor, ni rampa, ni silla elevadora que permita subir los dos pisos de escaleras necesarios para acceder al salón de plenos.

En aquel momento, ha criticado la formación, "ningún concejal del equipo de gobierno se dignó siquiera a dirigirse a él ante la evidente vulneración de derechos que se estaba produciendo". Los concejales del partido vecinal, por su parte, abandonaron la sesión como acto de protesta.

Posteriormente, el gobierno municipal justificó que no se había avisado de que vendría un vecino en silla de ruedas y, por ello, Bernardo Tur presentó meses después una instancia formal solicitando intervenir en el siguiente pleno.

Asimismo, este vecino solicitó que la sesión se celebrara en la sala de actos, que sí está adaptada y cumple la legalidad en materia de accesibilidad.

La alcaldesa, Xisca Lascolas, le ha respondido por escrito concediéndole permiso para intervenir en el turno de participación ciudadana pero, ha criticado Llibertat Llucmajor, sin cambiar la ubicación de la sesión.

"Es decir, se le autoriza a participar, pero se mantiene la sesión en un espacio al que no puede acceder. En la práctica, se le está diciendo que intente subir dos plantas de escaleras en silla de ruedas", han denunciado.

En este sentido, para el portavoz de la formación, Alexandro Gaffar, se trata de un "atropello desproporcionado e inhumano, una flagrante vulneración de derechos fundamentales y un acto de discriminación intolerable en una institución pública que debería ser ejemplo de igualdad y respeto".

El vecino denunciante ha señalado que tiene el mismo derecho que cualquier persona sin discapacidad a asistir a los plenos y a participar en ellos.

Según ha lamentado, "la falta de adaptación de la sala conforme a lo que exige la legislación en materia de accesibilidad, así como la negativa a trasladar la sesión a un espacio accesible, algo que el propio Ayuntamiento sí ha hecho en otras ocasiones cuando le ha convenido, constituye una clara situación de discriminación".

"Resulta especialmente grave que quiera intervenir precisamente para exponer los problemas de accesibilidad existentes en el municipio y que sea el propio Ayuntamiento quien, manteniendo barreras arquitectónicas y negándose a adoptar soluciones razonables, me esté impidiendo ejercer ese derecho de forma injusta", ha dicho.

El partido vecinal se ha preguntado "a qué responde esta falta de humanidad hacia las personas con discapacidad" y si la alcaldesa y su equipo "actuarían con la misma frialdad si fueran sus propios padres quienes estuvieran en esta situación".

En la denuncia recogen la violación de tres artículos de la Constitución Española, en concreto, de igualdad y prohibición de discriminación, igualdad real y remoción de obstáculos, derecho a participar en asuntos públicos.

También hacen referencia al Real Decreto Legislativo 1/2013 - Ley General de Discapacidad y la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.