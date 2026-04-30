Un dependiente de Baleares espera una media de 206 días para su valoración tras reducirse un 7,2% desde 2023

Archivo - Una usuaria en la residencia y centro de día de Son Güells - CAIB - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los dependientes de Baleares tardan 206 días de media en ser valorados, lo que representa un 7,2% menos de espera que en 2023, tras la implantación del plan de choque puesto en marcha por el Govern para reducir las listas de espera.

Estos son algunos de los datos que ha facilitado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

Cabe recordar que la media nacional es de 329 días y la consellera ha destacado además que esta legislatura se ha incrementado un 33% el número de prestaciones, al pasar de las 43.669 en mayo de 2023 a 57.918 el pasado mes de marzo.

Asimismo, Fernández ha recordado que el nuevo plan de infraestructuras del Govern incorporará un total de 693 plazas, 335 de ellas son residenciales, 250 diurnas y 108 de vivienda supervisada. Estas se suman a las 899 plazas de centros sociosanitarios que están en ejecución.