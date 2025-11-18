Derriban cinco construcciones ilegales en Son Banya, tres de ellas puntos de venta de droga

Archivo - Agentes de la Policía Nacional desplegados en Son Banya. - POLICÍA - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de trabajadores del Ayuntamiento de Palma ha entrado este martes, asistido por la Policía Nacional y la Policía Local para garantizar su seguridad, para echar abajo cinco construcciones ilegales, tres de las cuales han resultado ser puntos de venta.

El operativo ha comenzado a las 09.00 horas y de momento, según fuentes policiales, transcurre con normalidad y sin incidentes destacados.

Se trata de una intervención programa que ha contado con la presencia de trabajadores municipales, asistidos por medio centenar de agentes de la Policía Nacional y Local para garantizar la seguridad de los trabajadores encargados de las demoliciones.