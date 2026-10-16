Los desahucios en Baleares caen un 51,4% en el segundo trimestre, hasta los 119, según el CGPJ

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PALMA/MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Baleares han practicado un total de 119 desahucios en el segundo trimestre de este año, lo que supone un 51,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúa el total de lanzamientos en España en 4.474.

En las Islas, un total de 104 lanzamientos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago del alquiler, mientras que otros diez derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los cinco restantes obedecieron a otras causas.

La reducción más significativa fue la de los lanzamientos como consecuencia del impago de la hipoteca, que disminuyeron un 67,7% respecto al segundo trimestre de 2025.

En cuanto a los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el descenso interanual se situó en el 49% en las Islas. Los lanzamientos por otras causas (por ejemplo, de laudos arbitrales o de procedimientos de familia) bajaron un 50%.

Si se pone el número de lanzamientos derivados de la LAU en relación con la población, en Baleares hay 8,3 por cada 100.000 habitantes.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, que un lanzamiento sea solicitado a un servicio común no significa que este lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre en el archipiélago fue de 1.067, un 75,5% más que en el mismo trimestre de 2025. De ellos, 338 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento del 6,6%.

En el segundo trimestre del año se presentaron 69 ejecuciones hipotecarias en las Islas, un 34,9% menos que en los mismos meses de año anterior.

LOS CONCURSOS AUMENTAN UN 6,7%

Por otro lado, el número total de concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil de Baleares fue de 617, una cifra que supone un aumento del 6,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Durante el segundo trimestre del año se presentaron en el archipiélago 44 concursos de personas jurídicas, un 22,2% más en comparación con 2025. Por otra parte, no se presentó ningún concurso por personas naturales empresarios.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios sumaron 573, lo que supone una subida interanual del 7,3%. El número total de concursos presentados por cada 100.000 habitantes fue de 49,4 en Baleares.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre fue de 443 (-10%). En las Islas ninguno llegó a la fase de convenio, mientras que iniciaron la fase de liquidación 11, un 52,2% menos.

En el periodo analizado se presentaron 716 demandas por despido, un 16,4% más. El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 588, fue un 2,8% menos que las del mismo periodo de 2025.

Según los datos del CGPJ, en términos absolutos, en el segundo trimestre ingresaron en los órganos judiciales de Baleares 31 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 14,8% más.