Desalojados los vecinos de tres viviendas de la calle Gaspar Bennassar por deficiencias en el edificio

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los residentes de tres viviendas de un edificio situado en el número 51 de la calle Gaspar Bennassar de Palma han sido desalojados tras detectar deficiencias.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, los bomberos y técnicos del área de Urbanismo detectaron deficiencias en una parte del inmueble que afecta al bloque A, que es el que ha sido desalojado.

Asimismo, los residentes de una de estas tres viviendas han sido realojados por los servicios sociales municipales.

El Ayuntamiento ha señalado que las familias afectadas podrán regresar a sus viviendas una vez la comunidad de propietarios haya subsanado las deficiencias.