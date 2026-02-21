Desalojan a cuatro personas en la antigua cárcel de Palma atrapadas por un incendio esta madrugada

Archivo - Bomberos de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma han rescatado a cuatro personas atrapadas en la antigua cárcel a causa de un gran incendio esta madrugada.

Según la información del cuerpo de bomberos, poco antes de las 02.00 horas de este sábado se ha originado un incendio en la parte exterior del edificio, que ha quemado una montañana de basura.

Al lugar se han desplazado cuatro unidades de los Bomberos de Palma que han rescatado a cuatro personas atrapadas en el primer piso y han sofocado el fuego. La actuación ha durado más de dos horas.