Desalojan un edificio en Campos por un incendio en un garaje

1125873.1.260.149.20261016104307 Archivo - Autobomba de Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio iniciado en un garaje de un edificio de Campos, que ha tenido que ser desalojado.

El fuego habría comenzado cerca de las 09.00 horas de este viernes, en un bloque de viviendas de la calle Socarrador y allí han acudido efectivos de los parques de Llucmajor y Felanitx, entre los que se encuentra un sargento y un técnico.

Los bomberos han evacuado a los moradores del edificio y en el incendio se han visto afectados seis coches.