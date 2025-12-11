Desconvocada de forma definitiva la huelga en el servicio de emergencias 112 de Baleares

Desconvocada de forma definitiva la huelga en Emergencias 112 de Baleares - CAIB

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La huelga del personal del servicio de emergencias 112 de Baleares ha sido desconvocada de forma definitiva después de la firma de un acuerdo entre las dos partes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib).

La huelga, que llevaba suspendida desde el pasado mes de agosto, queda así cerrada con el consenso alcanzado en las últimas semanas entre la parte social y la entidad pública Gestión de Emergencias de Baleares (GEIB).

El acuerdo, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, contempla una adecuación retributiva que afecta a 78 plazas, con incrementos diferenciados según la tipología de puestos de trabajo.

Además, incorpora un refuerzo específico del servicio durante los periodos de mayor demanda ciudadana --julio, agosto, Semana Santa y fines de semana-- para garantizar una respuesta más eficiente.

También se ha pactado la adecuación de las funciones del personal que atiende directamente las emergencias con el objetivo de actualizarlas a las necesidades reales del servicio y mejorar la atención prestada.