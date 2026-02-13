Detenida por entrar a robar en casa de su pareja y simular haber sido secuestrada para librarse

Grupo de Robos de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente entrar a robar a casa de su pareja en el Coll d'en Rabassa y simular que había sido retenida dos días por un hombre.

Los hechos ocurrieron el día 31 de diciembre cuando la presunta autora rompió una valla y una ventana del domicilio de su compañero, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

La mujer supuestamente robó dos pares de zapatillas, unos 2.000 euros, varias joyas y una tablet, con la que se hizo una transferencia de 550 euros a su cuenta.

El propietario de la vivienda recibió un aviso de esta transferencia y fue a su casa. Una vez allí, al ver la ventana rota y echar en falta varios objetos, puso una denuncia.

Ese mismo día la Policía Local de Palma vio a una joven en una calle paralela a la casa en la que había ocurrido el robo en un estado de nerviosismo y con signos de haber llorado.

La mujer explicó a los agentes que había estado retenida dos días en una vivienda cercana, propiedad de su pareja, que le había dejado encerrada sin batería en el móvil y que había conseguido escapar por una ventana. La Policía la instó a denunciar pero esta se negó.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional determinó que la destinataria de la transferencia era esta joven. El propietario de la vivienda explicó que la conocía y que el día del robo le había dicho que estaba cenando en un hotel.

Según la investigación, la mujer fue la que supuestamente entró a la vivienda e hizo la transferencia del dinero desde la tablet, ya que conocía las claves de acceso a la cuenta de su novio. Después, había hecho otra transacción bancaria desde su cuenta a otra para pagar el alquiler de una vivienda.