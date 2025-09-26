Detenida una mujer en Menorca por vender fármacos sin receta médica en su comercio

MENORCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha informado este viernes de la detención de una mujer, de origen marroquí, por vender fármacos que necesitaban prescripción médica en su establecimiento.

La madrugada del pasado domingo, varias patrullas se dirigieron a un comercio al sospechar que se podría comercializar con sustancias de manera ilícita. Una vez en el lugar, los agentes identificaron a los trabajadores, que se mostraron poco colaboradores con los policías nacionales.

En el establecimiento se encontraron unas 300 dosis de fármacos, que necesitaban prescripción médica y no se podía confirmar su legalidad, y 48 cajetillas sueltas de diferentes marcas de tabaco, para su venta también, de manera irregular.

La Policía Nacional detuvo a la mujer a cargo del establecimiento por ser la presunta autora de un delito contra la salud pública, ya que no pudo acreditar la legalidad del origen de los fármacos.

La Policía Judicial de Ciutadella está investigando los hechos para tratar de determinar el origen y cauces de distribución de todo el material intervenido.