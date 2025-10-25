Detenida una pareja por tenencia y distribución de material audiovisual con contenido pedófilo en Palma

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja, un hombre y una mujer, de origen español, como presuntos autores de un delito de corrupción de menores, por la tenencia y distribución de material audiovisual con contenido pedófilo, en Palma.
En nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en concreto, el Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica han dado por finalizada una operación contra la tenencia y distribución de pornografía infantil en la que se ha solicitado colaboración a la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid.
Los investigadores tienen conocimiento que a través de las distintas redes de intercambio de archivos se comparten archivos con contenido de abuso sexual infantil, siendo actualmente uno de los servicios de internet más utilizado para intercambiar, distribuir y descargar archivos de contenido pedófilo.
Dicho grupo, tras analizar la información recabada tras el ciberpatrullaje en las redes, localizó en Palma un objetivo, que estaba procediendo a la descarga y distribución de numerosos archivos de contenido pedófilo.
Los agentes constataron que había varias conexiones en las que se comprobaron y monitorizaron aproximadamente unos 235 archivos, que a su vez contenían otros archivos, desconociéndose la cantidad de fotos y, o bien videos, que pudieran contener hasta que no se abriera la descarga y se mirara el contenido.
Por medio de autorización judicial del Juzgado de Palma, los investigadores identificaron plenamente al presunto autor y solicitaron una entrada y registro el pasado miércoles. El hombre residía en el inmueble junto con su pareja, la cual fue también detenida al encontrarse en el ordenador portátil, propiedad de ambos pero que usaba ella frecuentemente, una carpeta conteniendo numerosos archivos de video y foto de contenido pedófilo.
Si bien se habían borrado numerosos archivos, los agentes pudieron constatar los 235 archivos mencionados y acreditar los programas de descarga, historial de búsquedas y archivos. Los agentes intervinieron una CPU, un ordenador portátil y un disco duro para su posterior análisis y peritaje.
Los agentes han detenido a la pareja como presuntos autores de un delito de corrupción de menores (pornografía infantil), tenencia y distribución de material audiovisual con contenido pedófilo.