Detenidas dos parejas por agredirse mutuamente con cuchillos y botellas de cristal en un domicilio en Palma

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por presuntamente agredirse con vasos, botellas de cristal y cuchillos en un domicilio en Pere Garau.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado cuando se recibió un aviso por una pelea en un domicilio, por lo que una patrulla del grupo de atención al ciudadano de la Policía se desplazó al lugar.

Allí, los agentes vieron a entre 15 y 20 personas salir apresuradamente de la vivienda, en la que dos parejas se habían peleado de forma agresiva.

Asimismo, en el domicilio permanecía una de las parejas, que presentaba lesiones, y había cristales rotos por la cocina y desperfectos por la pelea. El hombre y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria.

La otra patrulla que estaba por las inmediaciones vieron a pocos metros del portal a la otra pareja implicada, que presentaban también golpes y heridas. Así, también fueron detenidos y, además, al varón se le imputó un delito de resistencia grave, al oponer resistencia a los agentes.