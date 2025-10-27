Detenido por agredir a su expareja y estrellarse con el coche cuando huía de la Policía en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre por presuntamente agredir a su expareja, a la pareja de esta y a su familia, y conducir sin carné. El hombre se estrelló cuando huía de la Policía.

Los hechos ocurrieron este domingo por la noche en Pere Garau cuando el presunto autor accedió a un domicilio sin permiso y golpeó a la actual pareja de su ex, a quien le fracturó la nariz.

También agredió a la mujer y a un familiar de esta cuando intentaron evitar que siguiera pegando a la pareja, ha informado la Jefatura Superior en Baleares en nota de prensa.

Según relataron los vecinos, el presunto autor huyó del lugar con un coche y, al ver a los agentes, salió a toda velocidad arremetiendo contra una policía que tuvo que esquivar la maniobra para evitar su atropella.

Las patrullas salieron detrás del hombre, que iba a gran velocidad, y que consiguió huir y perderse de la vista de los agentes durante varios segundos.

Después, localizaron su vehículo en la plaza Miquel Dolç estrellado contra tres bolardos de hormigón, un arbusto y un banco. El conductor había huido a pie y fue interceptado poco después por los agentes.

Además, el hombre no tenía carné de conducir y el vehículo encartado no disponía ni de ITV, ni de seguro obligatorio.

Finalmente, los agentes lo detuvieron como presunto autor de los delitos de malos tratos, allanamiento de morada, contra la seguridad vial, lesiones y atentado. Fue trasladado a un centro médico y después a dependencias policiales.