Detenido por amenazar con una navaja al camarero de un bar de Palma que le impidió el acceso: "Te voy a matar"

El detenido, de espaldas, escoltado por una agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar con una navaja al camarero de un bar de Palma que le impidió el acceso al establecimiento.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvieron lugar la mañana del pasado lunes en un local de la calle Manacor.

El trabajador de un bar avisó a unos agentes que se encontraban por la zona que acababa de ser amenazada por un cuchillo por un hombre al que había impedido el acceso al establecimiento.

Según su versión, el sospechoso se encontraba en estado de gran agitación y, al impedirle la entrada por los problemas que estaba ocasionando, comenzó a amenazarle de muerte. "Te voy a matar", le decía mientras esgrimía una navaja. Posteriormente, abandonó el lugar a pie en dirección al barrio de La Soledat.

Los agentes se quedaron por las inmediaciones del bar, por donde el sospechoso, de origen senegalés, apareció al poco rato. Llevaba el puño cerrado y, en su interior, una navaja plegable.

Los agentes, ante la posibilidad de que volviera a arremeter contra la víctima, le detuvieron como supuesto autor de un delito de amenazas graves.

Entre sus pertenencias encontraron una tarjeta bancaria a nombre de otras persona cuya procedencia no pudo justificar y cuya sustracción había sido denunciada previamente.